Colac peste Pupăza din Tei Deja au trecut mai bine de trei luni de cand ne-a lovit și pe noi pandemia. Care a fost numitorul comun pentru toate țarile lovite de coronavirus? Frica… Frica a fost numitorul comun al tuturor fie ca vorbim de guverne sau popoare. Frica de a nu te imbolnavi a fost pe primul loc… Apoi au urmat restul fricilor… Iar frica a venit fix ca un colac peste pupaza economica de dinainte de pandemie. O economie ce reflecta minunat starea societații occidentale, unde cheltuielile așa-zis voluptatorii intrecusera orice imaginație. Oricine cumpara orice așa, ca sa fie… Ce daca televizorul avea doar un an,… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

