Colaborarea anului! AMI și Tata Vlad lansează super-hit-ul “ENIGMA” AMI a lansat astazi piesa Enigma, primul single de pe viitorul sau album, o colaborare cu Tata Vlad de la B.U.G Mafia. Piesa se anunța a fi un mega-hit al anului 2021. Colaborarea a luat prin surprindere industria muzicala romaneasca, urmand sa ia cu asalt și topurile muzicale. Single-ul care vorbește despre o alta latura a personalitații lui AMI a fost lansat astazi, cu un videoclip care susține vizual mesajul piesei.Single-ul Enigma reprezinta cel mai bine maniera in care artista a fost perceputa de catre public: o enigma, care s-a lasat dezvaluita doar prin intermediul muzicii și al pieselor… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

