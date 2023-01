Stiri pe aceeasi tema

- Programul Timișoara Capitala Europeana a Culturii se afla sub Inaltul Patronaj al Președintelui Romaniei. Anunțul facut astazi de presedintele Klaus Iohannis, intr-o conferinta de presa la Palatul Cotroceni, e considerat de primarul Dominic Fritz, o recunoastere a actorilor implicati in proiect si „subliniaza…

- Primarul Dominic Fritz a anunțat ca Germania, prin Ministerul Federal al Culturii și Fundația Culturala Federala, va contribui financiar la programul Timișoara Capitala Europeana a Culturii cu un total de 550.000 de euro. „Unii intreaba de ce e important ca un primar sa fie și un diplomat al orașului…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a tras concluziile vizitelor efectuate la Bruxelles și Paris, acolo unde s-a deplasat pentru a crea punți și a promova proiectul Timișoara Capitala Europeana a Culturii. Oficialul spune ca s-a intalnit cu sute de oameni și ca stabilit relații cu patru comisari europeni.…

- De-a lungul anului 2022, asociația CRIES a derulat programul LA PAS / Slowing down, in cadrul „Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii”, urmarind promovarea unei culturi a sustenabilitații, a unor principii echitabile și a unor valori umaniste in v

- Bugetul Consiliului Județean Timiș crește cu aproape cinci milioane de lei, la care se adauga și subvențiile primite de la stat pentru susținerea din partea administrației județene a proiectului Timișoara Capitala Europeana a Culturii. Aproape jumatate din banii intrați in bugetul județean din TVA va…

- In fața a peste 200 de invitați, miercuri primarul Dominic Fritz a prezentat Timișoara Capitala Europeana a Culturii la Berlin. La Ambasada Romaniei, el a prezentat proiectul și programul cultural intr-un dialog live cu un ziarist german. Timișoara a trezit interesul și, apoi, entuziasmul a peste 200…

- Slow Food Turda se alatura proiectului La Pas inițiat de Asociația CRIES de la Timișoara. Programul LA PAS / Slowing Down, produs de Asociația CRIES in contextul Timișoara Capitala Europeana a Culturii 2023, urmarește valorificarea patrimoniului gastronomic prin respectarea unor principii specifice…