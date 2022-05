Stiri pe aceeasi tema

- Subiecte pe agenda de lucru a Guvernului Ședința de guvern a Cabinetului Ciuca. FOTO: gov.ro Guvernul vrea sa adopte în sedinta aflata în desfasurare la aceasta ora o schema de ajutor de stat pentru investitorii care aduc în economie cel putin un milion de euro…

- A XXI-a editie a Galei Premiilor Radio Romania Cultural Medicul Catalin Denciu si toti membrii echipei din sectia de terapie intensiva a Spitalului Judetean Neamt care au sarit în ajutorul pacientilor în timpul incendiului din noiembrie 2020 au primit premiul de excelenta în…

- Problemele din sectorul construcțiilor, inclusiv tendințele de corupție in procesul autorizarii, construirii si inregistrarii bunurilor imobile in mun. Chisinau, Balti si Cahul, au fost analizate in cadrul unui Studiu strategic, efectuat de catre Direcția analitica a CNA. Documentul vizeaza perioada…

- Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, s-a intalnit, marti, cu o parte a colectivului Teatrului National din Bucuresti. S-au discutat probleme legate de cheltuieli, facturi si salarii, dar si despre recentele controverse din spatiul public, se arata intr-un comunicat pe site-ul tnb.ro, potrivit news.ro.…

- Pe traseele naționale vor aparea indicatoare rutiere în limba rusa și ucraineana pentru ca refugiații sa ajunga mai ușor la destinația dorita, anunța Guvernul. În prezent, în Republica Moldova se afla peste 100.000 de straini, iar 3.000 de ucraineni au cerut azil în…

- Aurescu: Romania a ajutat la evacuarea a 600 de canadieni din Ucraina Bogdan Aurescu. Foto: facebook/MAE. România a ajutat la evacuarea în siguranța din Ucraina a aproximativ 600 de cetațeni canadieni, a anunțat ministrul de externe, Bogdan Aurescu, dupa întâlnirea avuta…

- Fundația Regala Margareta a Romaniei, fondul "Ajutor pentru refugiați" FOTO: www.frmr.ro AUDIO: Reportaj. Echipa Fundației Regale Margareta a României , a lansat fondul "Ajutor pentru refugiati" prin care ofera asistența rapida ucrainenilor forțați sa-și…

- 120 de refugiati din Odessa au ajuns la Iași cu un tren special Peste o suta de refugiati din Odessa au ajuns la Iași cu un tren special, 26 februarie 2022. Foto: radioiasi.ro Realizator: Primul grup de refugiați din Odessa, format din 120 de persoane, a ajuns de la Chișinau la Iași cu ajutorul unui…