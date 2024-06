Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Armatei Romane, Gheorghița Vlad, se afla in vizita in perioada 25-27 iunie la Chișinau, unde a avut intrevederi cu omologul sau moldovean, Eduard Ohladciuc, dar și cu ministrul Apararii, Anatolie Nosatii, discuțiile vizand colaborarea bilaterala și situația de securitate regionala.

- Șeful Statului Major al Apararii, generalul Gheorghița Vlad, a participat la cea de-a XVII-a ediție a „Conferinței șefilor Apararii din Balcani” (Balkans CHOD’s Conference), organizata in zilele de 5 și 6 iunie, la Durres, in Albania. Șeful Apararii din Romania a subliniat ca, in Balcani, NATO și Uniunea…

- Ministrul german al apararii Boris Pistorius se afla in vizita vineri in Republica Moldova, in semn de sprijin dupa invazia Rusiei in Ucraina vecina, relateaza dpa, potrivit Agerpres. Boris Pistorius a fost primit cu onoruri militare la Chisinau de omologul sau Anatolie Nosatii.

- Nr. 154 24 mai 2024 Angel Tilvar: "Romania ramane profund angajata in sprijinirea modernizarii si reformei sistemului de aparare al Republicii Moldova." Intalnirea oficiala a ministrului apararii nationale, Angel Tilvar, cu omologul de la Chisinau, Anatolie Nosatii Ministrul Apararii Nationale, Angel…

- Șeful Statului Major al Apararii, generalul Gheorghita Vlad, avertizeaza in privința conflictelor de la nivel mondial. Scenariul prezentat de generalul Vlad arata o escaladare a zonelor de razboi. Gheorghița Vlad nu a precizat punctual la ce conflict se refera, dar cel din Ucraina e cel mai apropiat…

- Șeful Statului Major al Apararii, generalul Gheorghița Vlad, a participat, joi, 16 mai, la reuniunea Comitetului Militar NATO in formatul șefilor Apararii (NATO Military Committee in Chiefs of Defence Session – MCCS), organizata la sediul Alianței din Bruxelles. In cadrul reuniunii au fost discutate…