Colaborare între UTI Iași și cele mai importante companii din Polonia – PESA, care produce trenuri, locomotive și tramvaie electrice Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iași va fi elementul central intr-o colaborare intre municipiul Iași și una dintre cele mai importante companii din Polonia – PESA, care produce trenuri, locomotive și tramvaie electrice și diesel. Colaborarea se va materializa prin deschiderea in Iași a unei filiale a companiei, care sa lucreze in stricta colaborare cu specialiștii de la TUIASI și care sa angajeze, in viitor, absolvenți ai universitații. Alaturi de delegația care a vizitat corpul din Copou al Politehnicii ieșene a participat la intalnire și ambasadorul Poloniei in Romania, Excelența… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

