- Ivor Novello, cunoscut ca Jax Jones, este un DJ si producator nominalizat la premiile Grammy si BRIT Awards. “CRYSTALLISE” este al doilea single lansat de pe viitorul EP, “Deep Joy”, ce va aparea pe 2 iulie. Odata cu single-ul “CRYSTALLISE”, Jax se intoarce la stilul care l-a facut faimos, iar piesa…

- Brother Leo s-a lansat in muzica cu single-ul„ Strangers On An Island “, un banger produs de legenda britanica a muzicii dance, Fatboy Slim. De atunci a lucrat cu unii dintre cei mai mari compozitori și producatori de pe tot globul. Music Week l-a desemnat ca „New Wave” in 2020, descriindu-l ca fiind…

- Grupul Migos a revenit cu un track nou, “Straightenin”, care va fi inclus pe urmatorul album, Culture III. Piesa “Straightenin” vine insoțita de un videoclip care ii gasește pe membrii Migos inconjurati de prietenii lor și de mașini de lux. “Turn a pandemic into a bandemic / You know that’s the shit…

- Dan Mitrofan și Ciprian Costache, doua nume cunoscute in rindul melomanilor care nu sunt setați pe muzicile cu iz comercial din țara noastra au lansat o melodie care anunța apariția unui nou proiect muzical, care poarta numele de Sealed Letter. Piesa numita Bulls and Lions are parte și de un videoclip,…

- Billie Eilish a lansat piesa “Your Power”, al treilea single de pe noul album. “my future” si “therefore I am” sunt primele single-uri de pe album ce au aparut deja. Billie Eilish a anuntat lansarea mult asteptatului album “Happier Than Ever” pentru data de 30 iulie 2021. Albumul va contine 16 piese,…

- AMI a lansat astazi piesa Enigma, primul single de pe viitorul sau album, o colaborare cu Tata Vlad de la B.U.G Mafia. Piesa se anunța a fi un mega-hit al anului 2021. Colaborarea a luat prin surprindere industria muzicala romaneasca, urmand sa ia cu asalt și topurile muzicale. Single-ul care vorbește…

- Dragalașa de Alessiah lanseaza prima melodie din acest an – „Darling” și este pregatita sa cucereasca publicul prin imaginea de „sweetheart” și vibe-ul fresh al videoclipului.Culori aprinse, o melodie cu un ritm uptempo, energica și perfecta pentru a intra in mood-ul de petrecere, piesa „Darling” este…