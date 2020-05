Colaborare inedita intre Lady Gaga si trupa de K-pop Blackpink pe noul album Chromatica

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce s-au certat, s-au impacat și iar s-au certat, Veronica și Viorel Stegaru au decis sa iși mai dea o șansa, cel puțin in scop profesional, iar astazi alaturi de Rafaelo vor lansa prima lor melodie, care se anunța un real succes!

- Ellie Goulding lanseaza single-ul “Power”, piesa pe care o vom regasi pe urmatorul sau album. “Am vrut sa lansez aceasta piesa de pe urmatorul meu album, ca un preview al materialului. “Power” este despre relatiile in secolul 21, cum ele pot fi dictate de Social Media, superficialitate si materialism.…

- Cantaretele Lady Gaga si Ariana Grande au lansat vineri piesa „Rain on Me”, prima lor colaborare muzicala, potrivit news.ro.Lansarea a fost anuntata in urma cu o saptamana de cele doua artiste. Citește și: DNA Timisoara sta cu tunurile pe DRPD - Cerceteaza concursurile de la Directie…

- Muzicianul englez Elvis Costello a anuntat ca a finalizat inregistrarile pentru al 26-lea album de studio al sau si a prezentat, duminica, piesa „Hey Clockface”, potrivit news.ro.Pianistul Steve Nieve, care colaboreaza cu Elvis Costello de 43 de ani, tine zilnic, din casa lui din Franta, un…

- Cu 130 de milioane de vizualizari pentru piesa-bomba “PANAMA” care a cucerit o lume intreaga, Matteo se poate declara fericit pentru succesul de afara, unde si-a creat un fan base extrem de mare si unde se intoarce cu placere de fiecare data cand este chemat. Astazi, Matteo lanseaza piesa-manifest “Ai…

- The Skywalkers este o trupa surprinzator de tanara, dar foarte talentata și creativa. Toți cei patru componenți au deja mulți ani de studiu și practica in muzica, astfel incat, la o varsta la care alți adolescenți se intreaba ce vor face in viața, ei au deja un drum bine conturat și realizari notabile…