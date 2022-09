Colaborare inedită! AMNA lansează Stelele, împreună cu Emilian Cu o comunitate de peste un milion de fani pe platformele de socializare, AMNA a cucerit publicul cu numeroase hituri și interpretari lansate de-a lungul carierei sale, care au generat peste 100 de milioane de vizualizari doar pe YouTube. Toamna aceasta artista aduce publicului „Stelele”, o piesa emoționanta pe care o lanseaza alaturi de Emilian. Compusa de catre catre cei doi artiști alaturi de Șerban Cazan și Gabriel Stanoiu in studiourile HaHaHa Production, „Stelele” este o piesa aparte cu un mesaj deosebit ce va ajunge la inimile ascultatorilor. Protagoniști in propriul clip, AMNA și Emilian… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

