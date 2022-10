Colaborare eveniment! Andra&Smiley – prima piesa impreuna: „Doar vina ta”

Stiri pe aceeasi tema

- La Iași, a avut loc ceremonia de lansare și introducere in circulație a emisiei de marci poștale dedicate Centenarului Incoronarii și Formarii Romaniei Mari. Directorul general al Societații Romfilatelia, Cristina Popescu, a precizat ca emisia de marci poștale circula, incepand de astazi, in toate județele…

- Arsenie Todiraș, fostul membru al trupei O-Zone, revine cu un proiect important, in fața celor care ii apreciaza muzica. In ultimii ani, artistul s-a implicat in alte activitați și a fost vazut tot mai rar in Romania. Acum, acesta a dat vestea cea mare pentru pubicul roman. „Vreau sa zic ca nu am fost…

- Cu o comunitate de peste un milion de fani pe platformele de socializare, AMNA a cucerit publicul cu numeroase hituri și interpretari lansate de-a lungul carierei sale, care au generat peste 100 de milioane de vizualizari doar pe YouTube. Toamna aceasta artista aduce publicului „Stelele”, o piesa emoționanta…

- Piesa lansata de Mandinga la finalul acestei veri – „Pura Vida”, s-ar traduce prin „100% viața”! Și, practic, asta și transmite aceasta piesa: pofta de viața, buna dispoziție și energie pozitiva. Mandinga inseamna: Barbara, Alexander, Chupi, Valentin și Tony, un grup de artiști talentați și cu multa…

- Roxen și RAVA lanseaza single-ul „Niciodata Inapoi’ – o piesa sensibila in care cei doi artiști se completeaza perfect. Roxen este o artista extrem de cameleonica, reușind sa se transforme la fiecare noua lansare, iar „Niciodata Inapoi” este o piesa pe care fanii Roxen și RAVA o așteapta in suspans.…

- Loredana și Mahony vin la {st.art: Festival cu o colaborare inedita. Cei doi artiști vor urca impreuna pe scena festivalului unde se va auzi in premiera remixul celebrei piese ”Buna seara, iubite”, semnat de Mahony. Piesa, lansata in varianta originala in 1987, este pentru prima data remixata. Cei doi…

- O prezența la radio pentru Amedeo s-a transformat intr-o colaborare de excepție cu Alexandra Stan pentru „Mai vara”, o piesa cat un anotimp cald, despre o poveste de dragoste ajunsa la final. Mixul dintre doi artiști plini de energie și sensibilitate transforma „Mai vara” intr-o piesa cu un sound cu…