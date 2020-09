Stiri pe aceeasi tema

- Kane Tanaka, care fusese deja recunoscuta de Cartea Recordurilor ca fiind cea mai in varsta din lume in luna martie anul trecut, a doborat weekend-ul trecut recordul de varsta din toate timpurile, din Japonia, cand a implinit 117 ani și 261 de zile. Femeia, care locuiește intr-un azil din orașul…

- Cea mai longeviva femeie din lume este Kane Tanaka, o locuitoare a Japoniei, in virsta 117 ani si 261 de zile. Despre asta au anuntat reprezentantii de la Guinness Book. Ea a depasit-o cu o zi pe conaționala sa Nabi Tajima, care s-a stins din viata in 2018. Tanaka locuieste intr-un azil pentru batrini,…

- Premierul japonez Shinzo Abe, care se pregateste sa plece din functie saptamana viitoare din motive de sanatate, a insistat vineri pe necesitatea intaririi capacitatilor de aparare antiracheta ale tarii, cu precadere pentru a contracara amenintarea nord-coreeana, transmite AFP. ''Cred ca este…

- Cunoscutul fotbalist japonez Kazuyoshi Miura a devenit, miercuri, la varsta de 53 de ani, 5 luni si 10 zile, cel mai varstnic jucator care a evoluat in Cupa Ligii japoneze, YBC Levain Cup, transmite agentia Kyodo. Miura a inceput ca titular in tricoul echipei Yokohama FC, in meciul din…

- O tanara insarcinata, in varsta de 20 de ani, a fost atacata de un caine metis.In urma strigatelor repetate, mai multe persoane i-au sarit in ajutor pentru aindeparta cainele. Incidentul a avut loc vineri, 10.07.a.c., in jurul orei 21.00, pe stradaLautarilor din Jibou. Un echipaj de jandarmerie, aflat…

- Un front sezonier ploios va aduce joi mai multe ploi pe arii intinse din Japonia, unde bilantul in urma precipitatiilor torentiale care au afectat insula sudica Kyushu a depasit 60 de decese, informeaza agentiile DPA si Kyodo. Incepand de sambata dimineata, zone vaste din Kyushu, marea insula din sud-vestul…

- O femeie de 87 de ani a fost confirmata decedata dupa ce a fost descoperita in casa sa inundata din orasul Omuta luni seara - aducand bilantul deceselor in urma ploilor torentiale care s-au abatut de sambata asupra insulei la 50, a raportat agentia de presa Kyodo, citand oficialitati locale.…

- Bilantul persoanelor decedate in urma inundatiilor si a alunecarilor de teren provocate de ploile torentiale pe insula Kyushu din sudul Japoniei a ajuns luni la 44, in timp ce o alerta de precipitatii abundente a fortat autoritatile locale sa emita ordine de evacuare pentru aproximativ 1,1 milioane…