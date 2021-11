Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu a mai vaccinat nicio persoana cu serul produs de AstraZeneca in luna noiembrie dupa ce au expirat dozele pe care le avea in stoc. In conferința saptamanala de presa susținuta marți, Valeriu Gheorghița a anunțat ca vor mai fi achiziționate doze pentru rapelurile programate, urmand sa se propuna…

- Presedintele Comitetului national privind vaccinarea anti COVID, Valeriu Gheorghita, a declarat ca exista posibilitatea ca autoritatile sa propuna sistarea vaccinarii cu serul de la compania AstraZeneca, incepand cu anul viitor, avand in vedere numarul mic de persoane care s au imunizat cu acest tip…

- The chairman of the National Committee on COVID vaccination, Valeriu Gheorghita, said on Tuesday that the authorities will most likely propose to stop the vaccination with the serum from AstraZeneca starting next year, given the small number of individuals who have been immunized with this type of…

- Sistarea vaccinarii cu serul produs de AstraZeneca este luata in calcul de autoritațile sanitare din Romania. Presedintele Comitetului National privind vaccinarea anti-COVID, Valeriu Gheorghita, a anunțat ca este posibil sa nu se mai achiziționeze acest tip de ser. Astfel, incepand de anul viitor, romanii…

- Presedintele Comitetului national privind vaccinarea anti-COVID, Valeriu Gheorghita, a declarat marti ca autoritatile vor propune, cel mai probabil, sistarea vaccinarii cu serul de la compania AstraZeneca, incepand cu anul viitor, avand in vedere numarul mic de persoane care s-au imunizat cu acest…

- Presedintele Comitetului national privind vaccinarea anti-COVID, Valeriu Gheorghita, a declarat marti ca autoritatile vor propune, cel mai probabil, sistarea vaccinarii cu serul de la compania AstraZeneca, incepand cu anul viitor, avand in vedere numarul mic de persoane care s-au imunizat cu acest tip…

- Cand vine vorba despre doza a treia de vaccin anti-COVID, oamenii se afla in fața dilemei: Pfizer, Moderna sau Johnson & Johnson, care este cel mai eficient? Studiile clinice arata ca exista unele diferențe chiar și intre serurile de tip ARNm, insa specialiștii sunt de parere ca ambele sunt la fel de…

- Cand și in ce condiții va fi administrata doza a treia de vaccin anti-COVID-19. Obligație sau opțiune? Nevaccinații au prioritate Cand și in ce condiții va fi administrata doza a treia de vaccin anti-COVID-19. Obligație sau opțiune? Nevaccinații au prioritate Administrarea unei a treia doze de vaccin…