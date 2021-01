Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, a anuntat ca din 4 ianuarie incep activitatea de vaccinare 90% dintre cele 370 de centre de vaccinare din Romana si ca ar trebui sa se ajunga la 20.000 de persoane vaccinate pe zi, potrivit news.ro. ”Ne creeaza posibilitatea…

- Varstnicii ar putea fi vaccinați mai repede decat prevedea inițial calendarul. Coorodonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, spera ca, dupa jumatatea acestei luni, sa se poata trece la imunizarea celor de varsta a treia, cu prioritate a persoanelor cu multiple afecțiuni.

- Au fost stabilite locațiile unde vor fi amenajate centrele de vaccinare pentru campania de imunizare anti-Covid-19 in județul Bistrița-Nasaud, a anunțat Instituția Prefectului Bistrița-Nasaud. Potrivit sursei citate, astfel de centre vor funcționa atat in municipiul Bistrița, cat și in orașele Beclean…

- Seful Comitetului national de conducere a campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, medicul militar Valeriu Gheorghita, afirma ca primele doze de vaccin anti-COVID sunt asteptate sa ajunga in Romania spre sfarsitul lunii decembrie, "in cel mai fericit caz". El spune ca principalul centru de stocare…