- Șeful comitetului de coordonare a campaniei de vaccinare a anunțat duminica seara ca Romania va primi aproximativ 2,7 milioane de doze de vaccin pe parcursul intregii luni martie.Este vorba de 1,2 milioane de doze de la Pfizer/BioNTech, 230.000 de doze de la Moderna și 1,2 milioane de doze de la AstraZeneca.Medicul…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare Valeriu Gheorghita spune ca de luni, 1 martie, vor fi minimum 30.000 de persoane imunizate zilnic și precizat ca scaderea persoanelor vaccinate in ultimele zile se explica prin faptul ca Romania nu a avut suficiente doze de vaccin. „As vrea sa fac o precizare legata…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița, spune ca este posibil ca la jumatatea lunii martie sa se elibereze autorizarea de punere pe piața a vaccinului Johnson & Johnson, urmand ca Romania sa primeasca, cel mai probabil in aprilie, primele doze. „Dupa cum știm, compania Johnson…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a anuntat ca pana in prezent in Romania au ajuns peste 1,2 milioane de doze de vaccin, fiind administrate peste 891.000 de doze, iar in ultimele 24 de ore au fost imunizate peste 35.000 de persoane. Valeriu Gheorghita a declarat, marti,…

- Col. Dr. Valeriu Gheorghița a precizat, marți, ca a doua doza poate fi facuta doar dupa vindecare, de preferat dupa 2-4 saptamani, intr-un raspuns dat la intrebarea despre procedura de urmat in cazul infectarii intre cele doua doze de vaccin impotriva COVID-19.„O instrucțiune vizavi de modalitatea…

- Romania ar putea ajunge la 10 milioane de persoane vaccinate impotriva Covid-19 in toamna. Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, estimeaza ca din a doua jumatate a lunii aprilie Romania ar putea vaccina 100.000 de persoane pe zi, iar in luna septembrie ar putea atinge un…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a declarat marți ca vaccinurile anti-COVID care revin Romaniei sunt eficiente in cazul tulpinii britanice a COVID-19. Vezi și: Scandal la Antena 3: Diana Șoșoaca a plecat din emisiune, dupa un schimb de replici cu Mihai Gadea…