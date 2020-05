Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat proiectul de lege cu masurile care vor fi aplicate pe durata starii de alerta. Potrivit proiectului, se vor putea face in continuare angajari in domeniul medical fara concurs, pe durata starii de alerta, masca de protecție va fi obligatorie in spațiile publice inchise – in magazine,…

- Amenzile vor continua și pe durata starii de alerta! Vor fi date sancțiuni pentru abaterile comise pe durata starii de alerta, a anunțat Ionel Danca, șeful Cancelariei premierului, dupa ședința de Guvern in care a fost adoptat proiectul de lege cu masuri care vor fi luate dupa 15 mai, cand expira starea…

- Masca de protecție va fi obligatorie in spatiile publice inchise, spatiile comerciale, mijloacele de transport in comun si la locul de munca, a declarat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel...

- Pe perioada starii de altera, regimul juridic al contravențiilor este asimilat și pus in aport cu prevederile Ordonanței 2/2001 ( privind regimul juridic al contravențiilor ) pentru a evita situația ivita in contextul in care regimul contravențiilor stabilit in baza Ordonanței 1/1999 a fost declarat…

- Avand in vedere prelungirea starii de necesitate, Executivul dispune, de la o saptamana la alta, readaptarea unor prevederi legislative, astfel incat populația sau anumite categorii de beneficiari, in mod special, sa nu aiba de suferit. Astfel, potrivit Ministerului Muncii, saptamana trecuta, Guvernul…

- Tanar fiind, la fel ca si dvs., am considerat ca a face public o serie de observatii administratiei locale nu poate sa reprezinte un atac la democratia pe care, chiar domnia voastra o clamati, de ani buni, pentru Iasi. Imi inchipui ca nu va este tocmai confortabil, acum, ca ati ales sa intrati intr-un…

- Persoanele care nu vor respecta decizia de acoperire a nasului si a gurii cu mijloace de protectie, masti sau articole vestimentare, vor fi sanctionate cu amenzi cuprinse intre 2000 si 20 de mii de lei, a declarat seful Cancelariei Prefectului de Iasi, Marius Danga: Marius Danga: „Evident ca aceasta…

- Cand credeam ca lucrurile s-au linistit in viata Veronicai si a lui Viorel, iata ca o noua furtuna se arata la orizont. Un tanar cantaret, care a vazut-o pe Veronica la Acces Direct, s-a indragostit iremediabil de sotia lui Viorel. Ba chiar i-a compus si cateva cantece, cu care spera sa o cucereasca.