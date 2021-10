Coincidențele ascensiunii politice a lui Dacian Cioloș în politica mare Personaj politic fara carisma, Dacian Cioloș, candidat la funcția de președinte al USR-PLUS, are un CV plin de coincidențe. Toate conduc catre o filiera franceza de nivel inalt, careia i se adauga, insa, și unele mici “servicii” facute pentru decidenții din Romania. De profesie inginer horticultor, Dacian Cioloș a obținut o bursa guvernamentala din partea […] The post Coincidențele ascensiunii politice a lui Dacian Cioloș in politica mare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noul președinte al PNL, premierul Florin Cițu, a dat vina, luni, pe președinții celor doua camere ale Parlamentului, Ludovic Orban și Anca Dragu, pentru criza politica in care se afla Romania, condusa de un guvern minoritar. El a precizat ca, in cazul in care judecatorii Curții Constituționale a Romaniei…

- Dacian Cioloș explica, intr-o postare pe Facebook, de ce nu considera faptul ca a ciștigat primul tur al alegeriulor in USR PLUS ca pe o victorie, ci ca pe un fapt normal in politica. “Este un exercițiu de democrație și implicare decent și onest pentru care meritați felicitari și mulțumiri. Am putea…

- Confederația Patronala Concordia a trimis o scrisoare deschisa adresata președintelui Iohannis și partidelor politice prin care solicita ferm punerea problemelor politce in plan secund și avertizeaza ca actuala criza politica prelungita ar putea duce la o “deraiere” a Romaniei de la procesul de dezvoltare.…

- Camera de Comerț și Industrie Romano-Germana (AHK Romania) a transmit ca actualele evoluții politice din Romania au dus la pierderea increderii companiilor germane in implementarea reformelor „Capacitatea de reforma și, prin urmare, configurarea condițiilor cadru ale viitoarelor politici economice in…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, vineri, ca va lua legatura cu liderii europeni pentru a-i informa legat de criza politica din Romania, despre faptul ca USR PLUS vrea sa faca o alianța cu AUR. ”Voi lua legatura cu liderii europeni in legatura cu ce se intampla in Romania, avem o alianța toxica cu un…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, vineri, ca va lua legatura cu liderii europeni pentru a-i informa legat de criza politica din Romania, despre faptul ca USR PLUS vrea sa faca o alianța cu AUR. ”Voi lua legatura cu liderii europeni in legatura cu ce se intampla in Romania, avem o alianța toxica cu un…

- Co-presedintele USR PLUS Dacian Ciolos a anuntat ca formatiunea nu va iesi de la guvernare. “O sa muriti cu noi de gat aceia care rezistati la reforme, pentru ca e momentul ca Romania sa fie reformata”, a fost mesajul sau. Vicepremeirul Dan Barna a declarat, sambata, in cadrul unui bilanț de opt luni…

- Irinel Darau, cel care și-a anunțat intenția de a prelua șefia USR PLUS, intrand in cursa cu Dan Barna și Dacian Cioloș, a inceput sa-și faca simțita prezența in spațiul public. Marți, in Piața Victoriei, loc simbol pentru protestele impotriva guvernarii anterioare, o grupare din USR PLUS a lansat platforma…