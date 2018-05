Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban, președintele PNL, i-a facut plangere penala premierului Viorica Dancila, pe care o acuza, printre altele, de inalta tradare. Traian Basescu a declarat, sambata seara, la Romania TV, ca decizia nu i-a aparținut lui Orban, ci altor persoane.Basescu a spus ca a discutat cu mai…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a intervenit miercuri „salvator” atunci cand reporterii au intrebat-o pe Viorica Dancila daca ea considera ca președintele Klaus Iohannis și-a depașit atribuțiile și se impune o suspendare. Dragnea a replicat repede ca astea sunt intrebari care ii erau adresate lui, de obicei,…

- Deputatul PSD Florin Iordache a declarat, vineri, intr-o interventie telefonica la Digi24, ca presedintele Klaus Iohannis este in campanie electorala si ca orice cetatean poate cere orice, dar Guvernul poate fi demis doar de Parlament. Iordache a sustinut ca presedintele este deranjat de succesul…

- Adrian Nastase intervine in scandalul generat de refuzul premierului Viorica Dancila de a participa la consultarile cerute de presedintele Klaus Iohannis. Fostul premier PSD reia o explicatie din 2014, destinata pe vremea respectiva lui Basescu."In urma cu patru ani, intr-o alta situatie,…

- Deputatul PSD Florin Iordache a declarat, vineri, intr-o interventie telefonica la Digi24, ca presedintele Klaus Iohannis este in campanie electorala si ca orice cetatean poate cere orice, dar Guvernul poate fi demis doar de Parlament. Iordache a sustinut ca presedintele este deranjat de succesul vizitei…

- Decizia lui Klaus Iohannis de a-i cere demisia premierului Viorica Dancila a fost aspru criticata de liderii coalitiei. "Aceasta cerere nu va fi urmata de nimic. Ce se va intampla daca astazi doamna Dancila i-ar cere si presedintelui demisia? Celor care habar n-au ca daca se cere demisia cuiva, ea nu…

- Mutarea Ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim a adus in atenția publica o problema de comunicare intre președintele Romaniei, Klaus Iohannis, si premierul Viorica Dancila. Libertatea a consultat mai multe surse care au facut parte in trecut din aparatele de lucru ale celor mai importanți oameni…

- Fostul presedinte Traian Basescu a vorbit marti despre intalnirea de la Palatul Cotroceni dintre ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, premierul Viorica Dancila si presedintele Klaus Iohannis, la solicitarea acestuia. Basescu a precizat ca Iohannis a procedat corect constitutional si a catalogat initiativa…