Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul aviatic din Milano, in care au murit duminica doi romani, s-a petrecut pe strada care da numele celei mai mari tragedii aviatice din istoria Italiei, potrivit Mediafax. Dan Petrescu, unul dintre cei mai bogati romani, si-a pierdut viata, impreuna cu familia sa, in accidentul aviatic…

- Dan Petrescu și-a gasit sfarșitul intr-un mod tragic, chiar in avionul pe care il deținea și pe care il pilota cu mare drag. Miliardarul a lasat in urma o avere uriașa, deși toata viața s-a purtat ”saracacios” și nu voia sa-și etaleze bogația.

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit, duminica, intr-o cladire goala la marginea Milanului, in nordul Italiei. Toți cei opt oameni de la bord au murit. Avionul decolase din Milano duminica, la ora 13:03 cu destinația in Italia, iar la scurt timp, 13:12, s-a prabușit. Avionul a plecat din Romania…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin Consulatul General al Romaniei la Milano, s-a autosesizat in urma informațiilor publicate de presa italiana cu privire la prabușirea unui avion de mici dimensiuni la periferia orașului Milano și a intreprins, in regim de urgența, demersuri pe langa autoritațile…

- Detalii de ultima ora despre tragedia petrecuta in cursul zilei de azi in Milano! Cine ar fi romanii care au murit in accidentul aviatic? Este vorba despre un multimilionar. Accident aviatic Milano: detalii despre victime Dan Petrescu ar fi murit in cursul zilei de duminica in accidentul aviatic de…

- Pilotul avionului prabușit in Milano a fost roman, numele acestuia fiind Dan Ștefan Petrescu, potrivit Mediafax. Acesta era considerat, de catre mulți actori din real estate, cel mai mare investitor din piața. Avionul pe care il pilota Dan Ștefan Petrescu era un avion monomotor. Dan Ștefan…

- Un grav accident aviatic a avut loc astazi in Milano, acolo unde un avion privat in care se aflau opt persoane s-a prabușit peste o cladire. In urma impactului toți cei aflați la bord au murit, printre care și pilotul și copilotul de naționalitate romana.