Stiri pe aceeasi tema

- Legendara artista de culoare s-a stins din viata dupa o lunga suferinta. Aretha Franklin, supranumita „Regina muzicii soul”, a murit joi, inconjurata de familie, in locuinta sa din orasul american Detroit. De cateva zile, artista era internata in spital, iar medicii incercau sa-i aline suferinta. Ea…

- Anetha Franklin, cunoscuta interpreta de muzica soul, a decedat in aceasta dupa-amiaza, la varsta de 76 de ani. “Regina muzicii soul”, asa cum a fost supranumita artista, se lupta de multa vremea cu o forma de cancer. Anetha a caștigat in cariera sa 18 premii Grammy și s-a retras din viața publica in…

- "Regina muzicii soul", in varsta de 76 de ani, se afla alaturi de familie, in locuinta sa din orasul american Detroit. Potrivit publicatiei locale Detroit News, citata de Mediafax, cantareata primea ingrijire paliativa de circa o saptamana. Vestea despre starea de sanatate grava a lui Franklin a atras…

- Aretha Franklin era cantareața, compozitoare și pianista americanca, nascuta la Memphis, Tennessee, Statele Unite, la 25 martie 1942. Avea 76 de ani și deși cunoscuta pentru melodiile ei soul, și fiind numita Regina muzicii Soul, canta de asemenea jazz, blues, R&B, muzica gospel și rock.…

- Legendara artista de culoare s-a stins din viata dupa o lunga suferinta. NEW YORK, NY – NOVEMBER 07: Aretha Franklin performs onstage at the Elton John AIDS Foundation Commemorates Its 25th Year And Honors Founder Sir Elton John During New York Fall Gala at Cathedral of St. John the Divine on November…

- Regina muzicii soul, Aretha Franklin a incetat din viața, joi, la varsta de 76 de ani. Artista a fost internata de urgența, zilele trecute, insa a fost externata și a primit ingrijiri la domiciul sau din Detroit. Aretha a murit dupa o lupta lunga cu cancerul de pancreas, noteaza TMZ. Știre in curs de…

- Surprizele se țin in lanț in turul III la Roland Garros, iar unele dintre cele mai importante jucatoare au fost eliminate. Dupa prima saptamana la cel mai important turneu pe zgura, jucatoarele care au caștigat cele mai importante competiții pe aceasta suprafața au fost eliminate. Elina Svitolina, campioana…

- Doi oameni batrani, Peter și Ruth Bedford, din Noua Zeelanda au murit la o distanța de doar noua ore unul de celalalt, dupa 61 de ani de casnicie. Peter Bedford (86 de ani) și soția sa, Ruth Bedford (83 de ani) au murit pe 14 mai, arata un necrolog publicat sambata de New Zealand Herald.…