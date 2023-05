Stiri pe aceeasi tema

- Ana Baniciu urmeaza sa se casatoreasca și cu toate ca mai este puțin pana la marele eveniment, artista recunoaște ca nu este genul de mireasa care sa se streseze, din contra. Cantareața spune ca mai are de pus la punct ultimele detalii pentru eveniment și ca momentan nu și-a ales rochia de mireasa,…

- Bianca Dragușanu este cunoscuta pentru relație tumultoasa pe care o are cu Gabi Badalau. Deși s-ar desparțit și impacat de mai multe ori, ei nu rezista unul fara celalalt. De data aceasta, vedeta a vorbit despre o posibila casatorie intre ei.

- Irina Deaconescu se pregatește de nunta, iar astazi a mers sa-și probeze rochia de mireasa. Alaturi de ea au mers femeile importante din viața sa, pentru a avea o ultima parere cu privire la alegerea ținutei.

- Maria Constantin se casatorește cu Robert Stoica la inceputul lunii august și vrea ca totul sa fie perfect la nunta. Artista și-a ales rochia de mireasa, care costa mii de euro și a fost special facuta pentru ea.Au mai ramas doar cateva luni pana la nunta Mariei Constantin, iar fosta concurenta de la…

- Alina Petre și soțul ei au plecat, din nou, in vacanța. Cei doi indragostiți au ales sa se relaxeze, departe de Romania, asta dupa ce, in urma casatoriei, cei doi au fost in luna de miere, chiar in Dubai. Ce destinație de vacanța au ales, de aceasta data, Alina Petre și Bogdan Vasiliu.

- Nunta cu fast in familia Las fierbinți. Actrița Anca Dumitra, cea care o interpreteaza pe Geanina in faimosul serial, s-a casatorit religios, in secret, cu alesul inimii ei, Manfred Spendier, un barbat cu 11 ani mai in varsta. Unde a avut loc evenimentul și cum a aratat rochia de mireasa a vedetei.

- Rona Hartner a schimbat ieri prefixul. Vedeta a implinit 50 de ani și a organizat o petrecere la ea acasa, pentru prieteni, cu mancare de post și voie buna! Artista care traiește in Franța a implinit 50 de ani și a organizat o petrecere la ea acasa cu mulți invitați și mancare de post, noteaza […] The…

- Andreea Ibacka și Cabral s-au casatorit in 2011 și au impreuna doi copii, pe Namiko și pe Tiago. Actrița a povestit un detaliu mai puțin știut din viața ei, ce are legatura cu ziua nunții sale. Vedeta a recunoscut de ce nu a mai pastrat rochia de mireasa, deși și-ar fi dorit sa faca asta pentru fiica…