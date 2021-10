Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Dan Petrescu, soția acestuia și fiul lor au murit in tragedia aviatica cu opt morți, de ieri, de la Milano, potrivit presei italiene. Jurnaliștii scriu și ca datele privind viteza și altitudinea arata ca ceva neașteptat s-a intamplat cu 16 secunde inainte de prabușire. Ministerul roman…

- Doi romani au decedat in urma prabușirii avionului de mici dimensiuni langa Milano, transmite Ministerul roman al Afacerilor Externe (MAE). „Ministerul Afacerilor Externe, prin Consulatul General al Romaniei la Milano, s-a autosesizat in urma informatiilor publicate de presa italiana cu privire la prabusirea…

- Expertul in aviație Dan Andrei spune ca avionul pilotat de omul de afaceri Dan Petrescu este unul foarte sigur. Cauzele prabușirii pot fi multiple. Prima ipoteza avansata de expert este ca motorul a cedat. „Pilatus este socotit acum cel mai sigur avion turbopropulsor cu un singur motor. El,…

- Dupa tragedia in care și-au pierdut viața miliardarul Dan Petrescu și alte șapte persoane, experții vin cu o ipoteza cu privire la cauza prabușirii avionului de mici dimensiuni Pilatus PC-12 la Milano.

- Un avion privat inmatriculat in țara noastra și pilotat de miliardarul Dan Petrescu s-a prabușit in apropierea aeroportului Linate din Milano. Avionul, un Pilatus PC12 inmatriculat YR-PDV, a decolat de la aeroportul Linate din Milano cu destinația Olbia, insa dupa un tur de aeroport s-ar fi prabușit…

- Ies la iveala noi informații legate de tragedia aviatica ce a avut loc astazi in Milano, acolo unde un avion cu opt persoane s-a prabușit. Deși s-a spus ca ar fi vorba doar de doi romani, de fapt toți pasagerii aeronoavei erau de naționalitate romana.

- Pilotul avionului privat prabusit duminica la Milano este omul de afaceri roman Dan Petrescu, in varsta de 68 de ani. El se afla in aparatul de zbor impreuna cu sotia, fiul lor si alti cinci prieteni.

- Detalii de ultima ora despre tragedia petrecuta in cursul zilei de azi in Milano! Cine ar fi romanii care au murit in accidentul aviatic? Este vorba despre un multimilionar. Accident aviatic Milano: detalii despre victime Dan Petrescu ar fi murit in cursul zilei de duminica in accidentul aviatic de…