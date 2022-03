UPDATE ora 17.30: Avionul care il transporta pe presedintele polonez Andrzej Duda a aterizat la Rzeszow (sud-estul Poloniei) pentru a se intalni cu Biden, dupa ce a aterizat de urgenta, vineri, la Varsovia, in urma unei probleme tehnice, potrivit CNN. Stirea initiala: Coincidenta majora ca sa nu ridice semne de intrebare. Avionul presedintelui polonez Andrzej […] The post Coincidenta sau sabotaj? Avionul presedintelui polonez, intors din drum chiar cand "zbura" spre Joe Biden! first appeared on Ziarul National .