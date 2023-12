Coincidență bizară: Două eleve au căzut de la etajul 2, la aceeași oră, în orașe diferite Doua eleve, una de 11 ani și alta de 14 ani, au cazut de la etajul doi. Una de la fereastra liceului, la Iași, alta de la geamul unui centru social pentru copii, la Zalau. Ambele incidente s-au petrecut la aceeași ora. Incidentele vin dupa ce sambata doua fete de 15 ani au murit dupa […] The post Coincidența bizara: Doua eleve au cazut de la etajul 2, la aceeași ora, in orașe diferite appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Stiri pe aceeasi tema

