- Florentina Sarkezi intoarce privirile oriunde s-ar afla! Tanara de 27 ani are parul pana la glezne, nu s-a mai tuns de 11 ani, intampina greutați in a-l intreține, dar nu se lasa! Zice ca nu se va tunde niciodata. Iar aspirațiile de viața sunt, oarecum, legate de podoaba capilara impresionanta. CANCAN.RO,…

- Cristi Pascu, unul dintre cei mai apreciati hairstylisti din România, recomanda celor care iubesc blondul sa îndrazneasca mai mult si sa-si vopseasca parul în rose gold, noua culoare-vedeta a sezonului. Culoarea se potriveste oricarui tip de coafura, de la foarte scurt,…

- Muzicianul Adrian Despot a explicat ca a avut o perioada foarte grea la inceputrile carierei sale, dupa ce a devenit cunoscut in toata Romania grație show-ului Școala Vedetelor. Adrian Despot, care este unul dintre cei patru jurați de la emisiunea Vocea Romaniei de la Pro TV , este prezent pe scena…

- Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, i-a solicitat ministrului muncii și justiției sociale sa ia masuri ferme și rapide pentru debirocratizarea procesului de adopție din Romania. Dumitru Mihalescul i-a transmis o intrebare ministrului Lia Olguța Vasilescu prin care ii aduce aminte acesteia…

- Iata mesajul lui Gheorghe Piperea: "Noua linie politica a PNL : (i) puneti parul pe ei;(ii) snopiti-i in bataie;(iii) preluati puterea in glorie;(iv) renuntati la educatie si sanatate, concentrati-va pe cele 30-40 de firme private care fac profit de cazino in Romania.…

- Comisia Europeana a somat, marti, 30 ianuarie, Romania si alte opt tari europene sa ia masuri pentru diminuarea poluarii aerului pana la sfarsitul saptamanii viitoare, in caz contrar urmand sa fie lansate procedurile de sanctionare, informeaza mediafax. La Bruxelles a avut loc, marți, o reuniune la…

- Investirea noului Guvern, cel condus de Viorica Dancila, a starnit numeroase controverse. De la balbele și momentele unor jenante din audierile din Comisiile de Specialitate ale Parlamentului pana la diversele informații aparute in spațiul public. La randul sau, fostul președinte Traian Basescu nu este…