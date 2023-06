Stiri pe aceeasi tema

- „Niciun medic nu mi-a garantat viața, la cat de groaznica a fost bataia. Ma mir și eu. Nu am putut sa ma uit la pozele cu mine pana azi noapte, a fost prima data cand m-am uitat și am ramas șocata, nu imi vine sa cred ca sunt eu și consider ca Dumnezeu mi-a dat o a doua șansa la viața.Toți medicii au…

- Oceanul Pacific, cel mai mare și adanc de pe planeta, are o adancime medie de 4.280 m și o adancime maxima de 11.022 m (puțin... The post Infograficul zilei: Cat de adanc poate fi oceanul, pana unde putea ajunge submersibilul Titan și ce adancimi-record au atins oamenii appeared first on Special Arad…

- Fondatorul OceanGate, Stockton Rush, i-a oferit bilete la preț redus unui milionar, susținand ca excursia cu submersibilul Titan, care s-a dovedit a fi sortita eșecului, "era mai sigura decat traversarea strazii”.

- Resturile care au fost gasite in timpul cautarii submersibilului Titan disparut sunt „cadrul de aterizare și capacul din spate”, a spus un expert și prieten al celor doua persoane de la bord, conform The Telegraph . David Mearns, care face parte dintr-un grup pe WhatsApp care implica The Explorers Club,…

- Au aparut imagini cu ultimele momente cu submersibilul Titan inainte de a incepe coborarea in Oceanul Atlantic. Videoclipul a fost filmat de pe puntea navei de cercetare Polar Prince, transmite digi24.ro .

- Ministerul Apararii le-a recomandat guvernatorilor regiunilor rusesti cu cei mai multi soldati morți in razboiul din Ucraina sa nu mai publice necrologuri, a transmis marti publicatia Verstka, fondata de jurnalisti independenti, potrivit EFE.

- Oficialul a precizat, intr-un interviu ca guvernul a elaborat un proiect de buget care protejeaza toate aceste lucruri.Orban s-a aratat nemulțumit de faptul ca Bruxelles-ul a cerut Ungariei sa sa nu ia profitul suplimentar de la banci și de la marile companii, iar pensionarii și familiile sa plateasca…

- Afirmațiile neobișnuite au fost facute de Mihai Razvan Ungureanu, fost premier al Romaniei și șef al Serviciului de Informații Externe. El spune ca femeia este perceputa mai mult ca motiv declanșator al violenței și nu ca victima a agresivitații domestice.Afirmațiile au fost facute de Mihai Razvan Ungureanu…