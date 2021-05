Cofondatoarea BLM, acuzată că a folosit banii din donații în interes personal Unul dintre fondatorii mișcarii Black Lives Matter anunța ca demisioneaza din funcția de director executiv al fundației, in urma scandalului iscat din cauza stilului extravagant de viața pe care il are. Patrisse Cullors, de 37 de ani, susține ca nici incercarile de discreditare din partea extremiștilor de dreapta, nici criticile primite din partea altor activiști de culoare nu au influențat-o sa ia decizia. Vineri a fost ultima ei zi la Black Lives Matter Global Network Foundation, unde a lucrat timp de șase ani. Cullors spune ca iși va direcționa toata energia spre lansarea unei noi carți și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

- Cofondatoarea Black Lives Matter (BLM) spune ca demisioneaza din fundația sa, dar nu din cauza a ceea ce a numit incercarile de dreapta de a o discredita. Patrisse Cullors a declarat ca vinerea o sa fie ultima ei zi la fundație, pe care a condus-o de aproape șase ani. Finanțele ei au fost supuse…

