Cofetarii și-ar putea reduce producția. Preţ record al zahărului în UE Pretul record al zaharului in UE, de aproape trei ori mai ridicat decat nivelul inregistrat in urma cu un an, din cauza conditiilor meteo extreme si a cresterii costurilor cu energia, forteaza cofetarii sa ia in considerare reducerea productiei, transmite Reuters. Expertii din industrie si dealerii spun ca preturile spot pentru zahar alb rafinat pe […] The post Cofetarii și-ar putea reduce producția. Pret record al zaharului in UE appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

