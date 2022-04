Stiri pe aceeasi tema

- NR LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE 1 CRANGURILE 3662 10 2.73 2 ORAS PUCIOASA 14818 40 2.7 3 Post-ul Cazurile pozitive scad treptat in fiecare localitate. Situația de astazi, 29 martie apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Gigi Becali (63 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, a luat in calcul varianta de a-l folosi in atac pe inchizatorul Malcom Edjouma (25 de ani). Gigi Becali l-a transferat pe Malcom Edjouma de la Botoșani, declarandu-se incantat: „E inchizatorul pe care l-am visat mereu, ofensiv, care iese cu mingea…

- Direcția de Sanatate Publica Vrancea a prezentat duminica tabelul cu valorile ratei de incidența a infectarii cu COVID-19 in județ, valabile pentru ziua de 30 ianuarie 2022. Rata de infectare pentru Vrancea are valoarea de 5,23‰, in creștere (2001 persoane infectate). In cele doua municipii ale județului,…

- ADVERTORIAL. Cele mai multe dintre afacerile care stau in picioare pe primele pagini si-au dat seama de importanta unui copywrite de calitate si investesc in imaginea lor, luptand constant pentru atenția audientei.

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat astazi, 26 ianuarie, ca in ultimele 24 de ore s-a inregistrat un record absolut de cazuri noi de infectare in Romania, de la debutul pandemiei de COVID-19. Numarul de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus s-a dublat fața ziua precedenta, marcand de…

- Organizatia pentru Alimentatie si Agricultura se teme de compromiterea recoltelor la nivel mondial. Stocurile de ingrasaminte s-au redus si s-au scumpit din cauza cresterii preturilor gazelor. Stocurile de ingrasaminte artificiale sunt atat de reduse cantitativ la nivel mondial incat ca s-ar…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 1.317 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 4.457 teste efectuate (din care 2.025 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (785), Lugoj (55), Dumbravița (53),…

- Doi tineri soti au murit pe loc, in aceasta dimineata, dupa ce masina in care se aflau a fost spulberata de un tren, in satul Serbestii Vechi din Galati. Cei doi soti, in varsta de 40, respectiv 41 de ani, se aflau intr-un autoturism marca Renault, iar la o trecere la nivel cu calea ferata din Serbestii…