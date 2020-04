Stiri pe aceeasi tema

- Dan Paștiu, CEO al firmei sibiene Dabo International va participa miercuri 22 aprilie ora 12 la o întâlnire online realizata #deladistanța la care va raspunde întrebarilor cititorilor despre cum vede reluarea activitații economice, schimbarile pe care le va aduce aceasta pandemie în…

- Investitorii din industria evenimentelor si Horeca sint grav afectati din cauza pandemiei de Covid-19. Sosirea primaverii era, de obicei, momentul mult asteptat cind incepeau ceremoniile, conferintele si afluxul de turisti. Acum, insa, activitatea este oprita iar companiile inregistreaza pierderi de…

- Activitatea cluburilor de sport deținute de Cori Gramescu in București s-a mutat in online, unde incasarile se situeaza la jumatate fața de nivelul obișnuit al perioadei anterioare. Antreprenoarea se așteapta la pierderi de circa 2.000 de euro pe luna, la nivel de grup, dupa ce a negociat cu proprietarii…

- Pandemia de COVID-19 are efecte puternice asupra industriei de retail, una dintre cele mai afectate și in care se impun schimbari de la o zi la alta. Cosmin Dan, Consultant Euromonitor International, scrie pentru retail.ro, despre cum criza coronavirus...

- Romanii acorda o importanța mai mare producției autohtone și susțin mai mult decat in mod obișnuit antreprenorii locali, in contextul in care vanzarile multora dintre ei, in special a producatorilor de vin, au scazut dramatic odata cu inchiderea restaurantelor, principalul canal de distribuție, a…

- Criza provocata de noul coronavirus a lovit puternic in sectorul HoReCa. Dupa ce mai multe hoteluri din Bacau s-au inchis, restaurantele se zbat și ele sa supraviețuiasca. Fiind obligate sa traga obloanele, dupa ce a fost declarata starea de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Gigantul de retail Amazon angajeaza 100.000 de persoane, ca urmare a creșterii masive a cumparaturilor online, și crește salarii Amazon va angaja 100.000 de persoane in SUA pentru a raspunde puternicei cresteri a cumparaturilor online, generata de pandemia de COVID-19, si, in plus, va majora salariile…

- Foarte multe business-uri vor fi afectate negativ de pandemia coronavirus – companii de transport, business-uri care fac comerț masiv cu China sau alte țari puternic afectate precum Italia, industria HoReCa, dar și construcțiile, HR sau organizatorii de evenimente și freelanceri. Exista, insa, și…