- Exportatorii americani de gaze naturale lichefiate, beneficiarii crizei de gaze din Europa: Prețurile, la maxime istorice Exportatorii americani de gaze naturale lichefiate, beneficiarii crizei de gaze din Europa: Prețurile, la maxime istorice Principalii beneficiari ai crizei de aprovizionare cu gaze…

- Viceprim-ministrul rus, Alexander Novak a avertizat ca inlocuirea livrarilor de petrol rusesc, catre Europa, ar avea „consecinține catastrofale” și, pe deasupra, ar dura mai mult de un an de zile, potrivit BBC. Declarațiile oficialului rus vin in contextul in care, liderii occidentali, precum prim-ministrul…

- Pretul gazelor naturale a atins luni dimineata un nou maxim istoric pe piata europeana, dupa ce SUA au anuntat ca ar putea impune restrictii pentru importurile de petrol rusesc, o deciziei care ar crea noi ingrijorari pe pietele de materii prime, transmite Bloomberg. La hub-ul de gaze TTF din Tarile…

- Preturile europene de referinta la gaze naturale au crescut, joi, cu 41%, dupa ce fortele rusesti au atacat Ucraina, iar Occidentul a promis ca va adopta noi sanctiuni impotriva Rusiei, transmite Bloomberg. Numai in ultimele ore, creșterea prețului la gaze naturale a fost de 30%. Astfel, prețul gazului…

- Toți ochii sunt pe situația din Ucraina, in contextul celor mai recente anunțuri venite de la Moscova! Și a recunoașterii, de catre Federația Rusa, a „independenței” autoproclamatelor republici separatiste din Donețk și Luhansk. Pe masura ce continua sa apara reacții politice, la nivel internațional,…

- Uniper, la care compania finlandeza Fortum detine o participatie de peste 76%, a declarat ca a atras si facilitati de creditare de 1,8 miliarde de euro de la bancile sale principale. ”Motivul acestor instrumente financiare suplimentare este cresterea fara precedent a preturilor – in unele cazuri – de…

- Preturile de referinta la gaze naturale pe piata din Europa au inregistrat marti o crestere de peste 30%, in conditiile in care livrarile limitate din Rusia au relansat ingrijorarile cu privire la o posibila criza energetica intr-un moment in care continentul se indreapta spre o perioada cu temperaturi…

