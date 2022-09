Coeficientul de inteligenţă: cât este de important şi cum se calculează. Sfaturile specialistilor ieşeni Releva potentialul copilului? Are scopul de incurajare si autodepasire? Diminueaza stima de sine? Poate testarea IQ sa-l ajute pe copil sa se cunoasca mai bine, sa-si descopere aptitudinile, inclinatiile si sa le foloseasca eficient? Coeficientul de inteligenta este un scor general rezultat in urma aplicarii unor teste psihologice specifice. In momentul aplicarii unei astfel de evaluari unui copil, trebuie luate in considerare motivele si utilitatea testarii IQ. Motivul aplicarii testarii poate varia de la simpla curiozitate a parintilor la dorinta de autocunoastere a copilului sau nevoia de depistare… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea oamenilor au obiceiul sa iși lase telefonul la incarcat pe timpul nopții pentru ca se descarca și nu vor sa plece la locul de munca fara baterie. Telefonul mobil este unul din cele mai importante obiecte din vremurile noastre. Majoritatea nici nu pot sa iși paraseasca locuința daca nu il…

- Șoferii care nu respecta regulile de circulație vor simți asta la buzunare. Nu doar amenzile ii vor ustura de acum. Dupa ce au instalat multiple semne de circulație prin care se interzice accesul auto, administratorii unui complex din Iași au luat o masura unica. Șoferii care ignora semnele de circulație…

- Oamenii se pot cunoaște chiar mai bine cu ajutorul unor iluzii optice. Testele facute in felul acesta te ajuta sa vezi cat de inteligent ești. Majoritatea persoanelor nu au gasit cele doua pisici din imagine. Trebuie sa privești scurt și atent poza și sa iți iți dai seama unde se afla acestea. O astfel…

- Elevii ieseni care au sustinut bacalaureatul in aceasta toamna au trecut si peste ultimul obstacol: cea de-a treia proba scrisa, la alegere, in functie de profilul urmat. Astfel, acestia se pregatesc sa vada primele rezultate, in data de 31 august, la ora 12.00. Ulterior, au la dispozitie pana la ora…

- Consiliul Judetean (CJ) va avea o strategie de transformare digitala. In acest sens, institutia a lansat o licitatie pentru contractarea unui consultant si pune la bataie o suma de 210.000 lei, fara TVA. Elaboratorul documentului va defini o viziune asupra digitalizarii administratiei judetene, va…

- Administrația Naționala Apele Romane a transmis marti, 26 iulie, ca rezerva de apa este in scadere, dar suficienta pentru cei care alimenteaza centralizat din sursa de apa de suprafata si peste 600 de localitati sunt alimentate restrictionat.”Chiar daca rezerva (strategica) de apa din principalele…

- Peste 2.200 de candidati s-au inscris pentru examenul de admitere la Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa” din Iasi, concurenta fiind similara cu cea din anul trecut, cand au fost inscrisi 2.226 candidati. Potrivit unui comunicat de presa, pentru anul universitar 2022-2023, la Facultatea…