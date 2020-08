Datele oficiale furnizate pentru Libertatea de Institutul Național de Hematologie Transfuzionala arata ca, in ultimele trei luni de zile, din 27.007 de pacienți vindecați de conornavirus, doar 486 au acceptat ca din sangele lor sa se faca transfuzia care ajuta vindecarea celor cu forme severe.Pana in prezent, doua terapii conduc lista rezultatelor promițatoare in lupta cu noul coronavirus, scurtand durata de spitalizare sau salvand viața celor care dezvolta forme severe ale bolii: antiviralul Ramdesivir și transfuzia de plasma convalescenta COVID-19. Ambele tratamente sunt limitate. Doar 600 de…