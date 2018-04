Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Senatului și liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, susține ca este necesar ca in Codul Penal sa existe o formulare exacta a abuzului in serviciu, care „sa nu permita interpretari și abuzuri”. Astfel, Tariceanu a afirmat ca definirea abuzului in serviciu va face obiectul dezbaterilor…

- Modificarea Codurilor penale intra in dezbaterea Parlamentului, dupa Paște. Aceasta este promisiunea aleșilor social-democrați și a coaliției PSD-ALDE, dupa finalizarea modificarilor la legile jsutiției. Cea mai controversata propunere se refera la redefinirea abuzului in serviciu și impunerea unui…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca a discutat cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, despre legile justiției, despre ridicarea MCV, dar și despre modificiarea Codurilor Penale din Romania.”Am discutat despre legile justiției. De asemenea, am discutat despre…

- Ministrul propus pentru portofoliul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat, luni, la finalul audierilor din comisiile reunite ale Parlamentului, ca este o sustinatoare a Legilor justitiei si ca acestea trebuie sa fie in concordanta cu deciziile Curtii Constitutionale, informeaza agerpres.ro. …

- Parlamentarii continua sa propuna modificari la Codurile Penale. Ultima initiativa vine de la deputatul UDMR Marton Arpad. Amendamentele propuse de acesta nu numai ca starnesc noi controverse, dar conțin greseli gramaticale, ceea ce le face foarte greu de inteles.

- Catalin Radulescu, poreclit deputatul Mitraliera, le-a marturisit jurnalistilor, înainte de CEX-ul PSD, ca între amendamentele propuse pentru modificarea Codului Penal va propune si dezincriminarea abuzului în serviciu.

