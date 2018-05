Propunerea CSM, transmisa președintelui Comisiei speciale, Florin Iordache, a fost marți prezentata membrilor Comisiei. „Mi s-a parut normal, le-am primit astazi, sa le aduc la cunoștința, sa știți de ele”, a spus Iordache. Daca prejudiciul este pana in 50.000 de euro și este achitat pana la sesizarea instanței, fapta nu ar urma sa constituie infracțiune. Daca prejudiciul este mai mare de 50.000 de euro și este achitat in cursul urmaririi penale sau, atenție, in orice moment de pana la hotararea definitiva, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumatate. Reprezentanții Forumului Judecatorilor…