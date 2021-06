Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au extins avertizarea Cod portocaliu de vreme rea pentru toata partea de est a țarii, valabila pana luni la ora 2.00. Meteorologii considera ca responsabil pentru fenomenele meteo extreme este ciclonul din Marea Neagra, care a patruns in Romania. Județul Alba ramane deocamdata sub cod…

- Romania sta sub amenințarea ciclonului format in Marea Neagra, care a facut deja prapad in mai multe țari din Europa. Meteorologii au emis noi avertizari, pana maine seara vor fi in vigoare doua coduri, galben și portocaliu, de ploi și furtuni in cea mai mare parte a țarii. Avertizarea cod portocaliu…

- ANM a emis doua noi avertizari de vremea rea. Aproape jumatate de țara este vizata de furtuni. Pana maine seara, estul și sud-estul țarii sunt sub cod portocaliu. Meteorologii au emis un cod galben pentru nordul, centrul și sudul țarii. Incepand de astazi, de la ora 12.00, și pana maine seara, la ora…

- Ploile nu se opresc nici in aceasta saptamana. Prognoza meteo ANM anunța averse, intensificari ale vantului și izolat grindina și vijelii. Și in București vremea va fi instabila și racoroasa. Și cea de-a treia saptamana a lunii iunie debuteaza cu vreme instabila in majoritatea regiunilor din Romania.…

- Meteorologii anunța furtuni si ploi abundente in Romania pana sambata. Vremea se raceste in majoritatea regiunilor, in sudul țarii fiind așteptate cele mai ridicate temperturi din acest weekend.

- Spania a inregistrat in 2020 cel mai calduros an din istoria masuratorilor meteorologice din aceasta tara, a anuntat vineri Ministerul Mediului, la o zi dupa ce parlamentul a adoptat o lege privind combaterea schimbarilor climatice, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Intr-un an marcat…

- Meteorologii anunta temperaturi usor mai scazute in anumite zone ale tarii in prima saptamana a lunii mai, dupa care acestea se vor situa in jurul valorilor normale ale perioadei in majoritatea regiunilor. Vineri,in sudul tarii se intoarce vara.

- Meteorologii anunta ploi mai intense in Bucuresti in prima parte a noptii de sambata spre duminica si in a doua parte a zilei de duminica. Temperaturile se vor situa sambata in jurul valorii de 14- 15 grade, iar de duminica scad.