- Dupa experienta din acest an, cand diferite examene nationale au fost sustinute in zile cu temperaturi extreme, ministrul Educatiei, Ligia Deca, considera necesara o evaluare a impactului schimbarilor climatice pe termen lung, care sa ajute la mai buna organizare a acestora.

- S-a lansat in consultare publica un proiect de Hotarare care propune acordarea de stimulente financiare elevilor din Romania care au obținut media 10 la examenele naționale din sesiunea iunie-iulie 2024. Potrivit proiectului, se prevede acordarea unei sume de 2.000 de lei pentru fiecare absolvent de…

- Ministerul Educatiei a lansat in consultare publica, la inceputul acestei saptamani, un proiect privind acordarea de stimulente financiare elevilor care au obtinut media 10 la examenele nationale din sesiunea iunie - iulie 2024. ''Am lansat in consultare publica proiectul de Hotarare de Guvern privind…

- Examenele naționale reflecta starea actuala a invațamantului romanesc, in ciuda reformelor anunțate. Intr-un interviu cu expertul in politici educaționale, Marian Staș, acesta a discutat despre problemele și posibilele soluții pentru creșterea calitații sistemului educațional din Romania. Promoția 2024…

- Examenele naționale, trecute cu foarte bine de absolvenții de liceu și poticnit de cei care au terminat gimnaziul, dau masura a ceea ce livreaza sistemul de invațamant romanesc in continuare, in ciuda anunțatelor reforme.

- Examenele nationale, indiferent ca este vorba despre Evaluarea Nationala sau Bacalaureat, inseamna incheierea unui ciclu de studii gimnaziale sau liceale, dar, in acelasi timp, reprezinta pentru elevi sau parinti un factor de stres psihologic. Profesorul Claudia Sava, care de 33 de ani preda Limba si…

- CFR reduce viteza de circulație a trenurilor in condițiile noilor Coduri portocalii și roșii de canicula Viteza de circulatie a trenurilor care tranziteaza judetele aflate sub incidenta noilor avertizari de Cod portocaliu si Cod rosu de canicula va fi in continuare adaptata la conditiile meteo de temperaturi…

- Vremea rea a facut prapad in zeci de localitați. Au fost emise 38 de mesaje de vreme severa, dintre care 7 au fost de cod roșu. Asta in timp ce tot sudul Romaniei a fost sub avertizare de canicula cod galben și portocaliu. 38 de recorduri de temperaturi maxime au fost inregistrate la statiile meteo…