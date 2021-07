Coduri secrete Netflix: Un truc util pentru a găsi serialele și filmele la care vrei să te uiți Îți recomanda Netflix aceleași lucruri pâna te saturi de ele? Folosește aceasta funcționalitate ascunsa pentru a obține sugestii mai bune pentru serialele și filmele pe care vrei sa le vezi.



Gigantul american de streaming gazduiește filme, documentare și seriale originale ca Stranger Things, The Crown, Shadow and Bone sau Mindhunter, printre multe altele.



Pentru a-și ajuta abonații sa aleaga din miile de opțiuni, Netflix folosește recomandari pe baza de algoritmi pentru a-ți afișa seriale și filme care se potrivesc cu profilul tau de utilizator pe care l-a creat în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ți-ai scapat telefonul mobil in apa sau ai turnat din greșeala lichid peste el? Exista speranța sa-l poți salva daca pui in aplicare sfaturile urmatoare! Așadar, iata 5 trucuri pe care le poți folosi pentru a salva un telefon scapat in apa sau udat. Motivele pentru care un telefon mobil se poate uda…

- Cum? Extrem de simplu! Accesezi stailer.ro și selectezi cateva filtre de cautare. Acestea sunt din orașul din care ești, serviciul de hair & beauty dorit, data și ora, genul feminin/masculin. Stailer este gratuit, de la inceput pana la final. Poți sa-ți faci cate programari vrei, la orice ora vrei,…

- Un șofer intrat in vizorul polițistilor de frontiera din cadrul SPF Valea Vișeului a fost implicat intr-un accident, dupa ce ar fi incercat sa scape de verificarea autoturismului pe care il conducea. Ulterior, s-a aflat și de ce ar fi sperat sa nu se ajunga la momentul in care oamenii legii ii vor lua…

- Sa fii vampir nu e așa ușor pe cum ai crede... iar o comedie poate fi de groaza!Ce legatura poate fi intre faimosul Titanic și niște saraci vampiri moldoveni, mereu insetați, infometați, datori "pe caiet" la carciuma și la pravalie, dar cu uimitoare cunoștințe generale, descurcareți și ...

- Probabil nu o data ai zarit trotinetele Splash pe strazile din București și poate nu o data ai auzit ca aduc culoare, dar cat de des te-ai intrebat de ce oare au devenit atat de populare in ultimul timp și de ce tot mai mulți oameni le prefere in detrimentul altor mijloace de transport? Ei bine, sa…

- Fanii Simonei Halep au fost surprinși de un raspunz bizar primit din partea sportivei in cadrul unui interviu recent. Ce a spus constanțeanca la intrebare: ”Cu cine ai alege sa mergi la dans?” Nimeni nu se aștepta la asta. Razpunsul bizar al Simonei Halep Celebra jucatoare de tenis a oferit un interviu…

- Insomnia este o afecțiune frecventa, cu care se confrunta o mulțime de persoane din intreaga lume. Cauzele sunt diverse, in funcție de condițiile de viața ale fiecaruia, dar in mod frecvent apare concomitent cu stresul de orice fel, mai ales legat de responsabilitațile de la serviciu. Daca și tu te…

- Amenajarea și organizarea eficienta a unui magazin alimentar sunt esențiale pentru ca un astfel de business sa aiba succes. Insa, daca ești la inceputul unei astfel de afaceri, și nu iți permiți sa investești foarte mulți bani in amenajarea unui magazin alimentar, te putem ajuta cu cateva sfaturi, astfel…