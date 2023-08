Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Croatia ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul Hidro-Meteorologic local, pana pe 6 august, sunt valabile coduri rosu si portocaliu de furtuna.

- Discuțiile bilaterale au loc in contextul in care Berlinul și Viena au opinii diferite, iar germanii fac presiuni ca Romania și Bulgaria sa adere in acest an la Schengen.Saptamana trecuta, la intrevederea cu premierul Marcel Ciolacu , cancelarul Olaf Scholz a declarat ca Germania poarta discuții constante…

- Romania nu scapa de fenomenele extreme. Pe langa temperaturile sufocante, furtunile au facut pana acum ravagii in Cluj, Mehedinti si Bacau. In cateva localitati, suvoaiele au inundat drumuri judetene si au intrat in gospodariile oamenilor.

- Prim-ministrul chinez Li Qiang va intreprinde vizite oficiale in Germania si Franta in perioada 18-23 iunie, a anuntat joi Ministerul de Externe de la Beijing, citat de Reuters si AFP.Li va participa la cea de-a saptea runda de consultari interguvernamentale China-Germania, a precizat purtatorul…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis pentru intervalul 12 iunie, ora 10.00 - 13 iunie, ora 12.00, avertizari de Cod galben, portocaliu și chiar roșu de instabilitate atmosferica temporar accentuata in mai multe zone ale țarii.

- Alerta ANM de vreme cumplita, in Romania! Au fost emise coduri portocalii și galbene pentru 14 judete din tara. Sunt așteptate ploi abundente insoțite de descarcari electrice, grindina. Cod portocaliu de vreme rea in Romania. Meteorologii anunța ca va fi prapad Administrați Naționalaa de Meteorologie…

- Ciclonul mediteranean care a facut ravagii in Italia, avanseaza spre Romania. Ploi torențiale și grindina pana la sfarșitul lunii Ciclonul mediteranean care face ravagii in Italia se indreapta spre estul Europei. Au fost inundații catastrofale intr-o regiune din nordul Italiei, iar autoritațile au raportat …

