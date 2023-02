Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi noi avertizari cod portocaliu si cod galben de intensificari ale vantului. Potrivit ANM, un cod galben de intensificari ale vantului si viscol este valabil in intervalul 17 februarie, ora 20 ndash; 20 februarie, ora 10, fiind vizate zonele de munte,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis doua coduri galbene de viscol valabile pana luni seara. Un cod galben de viscol in Carpații Meridionali și Orientali este valabil din 5 februarie, ora 10 pana pe 6 februarie, ora 20. In Carpații Meridionali și Orientali, local și temporar va mai ninge,…

- INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 3 februarie, ora 10.00-05 februarie, ora 18.00. Fenomene vizate: ninsori moderate cantitativ, intensificari ale vantului. Zone afectate: conform textului. Aria ninsorilor se va extinde treptat din orele serii dinspre regiunile nord-vestice și va…

- Administrația Naționala de Meteorologie a transmis un Cod galben de ninsori și viscol la munte, in 26 de județe, valabil pana duminica. ANM a transmis și o informare meteo, in care avertizeaza ca ninsorile cuprind toata țara. Vremea devine geroasa de dumi

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, astazi, o avertizare Cod galben de ninsori și viscol pentru zona de munte a județului Dambovița. Atenționarea este valabila in perioada 1 februarie, ora 10.00 -3 februarie, ora 10.00. In intervalul specificat, la altitudini mai mari de 1700 m, va ninge…

- Administrația Naționala de Meteorologie(ANM) a emis un cod portocaliu de ninsori și viscol. In județele Vrancea, Buzau și in zona de munte a județelor Prahova, Dambovița și Argeș va ninge abundent (35…50 l/mp). Vantul va avea intensificari cu viteze in general de 55…65 km/h și vor fi perioade in care…

- Administrația naționala de Meteorologie a emis mesaje de atenționare meteo valabile in județul Dambovița astfel: COD GALBEN valabil in intervalul 26 ianuarie, ora 18:00 – 27 ianuarie, ora 10:00. Vor fi precipitații insemnate cantitativ și se vor acumula cantitați in general de 25…40 l/mp. Treptat…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului si viscol valabila pe parcursul zilei de joi in nordul Carpatilor Orientali, respectiv un Cod galben de viscol in Transilvania, la altitudini de peste 1.700 metri, pana vineri la pranz.…