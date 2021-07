Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a actualizat avertizarile de canicula și furtuni pentru aceasta perioada. Pana duminica, 1 august, va fi canicula in majoritatea județelor, iar astazi vor mai fi furtuni. COD GALBEN: de joi, 29 iulie pana duminica, 1 august – val de caldura, disconfort termic…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis avertizare COD PORTOCALIU, de “instabilitate atmosferica accentuata si ploi abundente”, pentru judetul Neamt. Avertizarea este valabila in intervalul 19 iulie, ora 14:00-20 iulie, ora 10:00. “In zonele de munte, in Transilvania, Maramureș, jumatatea…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de canicula si disconfort termic in 24 de judete, total sau partial, inclusiv in Municipiul Bucuresti, valabila duminica si luni. Totodata, ANM avertizeaza ca a emis un Cod galben de instabilitate atmosferica deosebit de accentuata…

- ANM emis astazi doua noi coduri galbene de instabilitate atmosferica si canicula.Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare meteorologica de tip cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabila de astazi de la ora 11:00, pana maine la ora 23:00In intervalul mentionat,…

- ANM a emis noi coduri galbene de instabilitate atmosferica si disconfort termic, pe teritoriul Romaniei.Administratia Nationala a Meteorologiei a emis astazi o atentionare meteorologica de tip cod galben de val de caldura, disconfort termic accentuat si canicula. Astfel, in Banat, Crisana, in vestul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis noi atenționari cod galben și cod portocaliu de instabilitate atmosferica, dar și canicula. ATENȚIONARE METEOROLOGICA – COD GALBEN Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuata Interval de valabilitate: 29 iunie, ora 12:00 – 29 iunie, ora…

- Avertizari meteorologice de tip Cod Portocaliu pentru cea mai mare parte din țara, inclusiv județul Timiș. Meteorologii anunța vijelii puternice, grindina, dar și canicula și disconfort termic accentuat. In plus, un nor de praf saharian va lovi Timișoara.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis coduri galbene și roșii de instabilitate atmosferica accentuata pentru intervalul 25 - 26 iunie, precum și pentru caldura persistenta și discofort termic pentru...