- Coduri de inundatii in majoritatea regiunilor tarii foto: Adriana Tudose / RRA Bazinele hidrografice din majoritatea regiunilor sunt, pâna mâine la prânz, sub incidenta unei avertizãri "Cod Galben" de inundatii. În plus, râurile din jumatatea…

- 40% dintre angajatii din Romania primesc salariul minim pe economie. E una dintre concluziile unui studiu realizat de Patronatul Investitorilor Autohtoni. Moldova ramane, in continuare, zona in care se platesc cele mai mici salarii din tara. Mihai Cioc, expert in cadrul PIAROM: In Romania, cei mai multi…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis avertizare COD GALBEN, de risc de inundatii, pentru cursuri de apa din Bacau Neamt si Suceava. Intervalul de valabilitate este 7 iulie, ora 12:00 – 10 iulie, ora 18:00, fiind vizate raurile Trotus (Harghita, Neamt, Bacӑu, Covasna…

- Ploile continua si in urmatoarele zile in aproape toata Romania Arhiva Foto: Agerpres. Ploile continua si în urmatoarele zile în aproape toata România - anunta Administratia Nationala de Meteorologie, care a emis mai multe avertizari de ploi torentiale si furtuni, însotite…

- Coduri Galbene de inundații pana la 23.00 și 24.00 ptr mai multe rauri Foto: Arhiva/ ISU Hidrologii au emis în cursul dupa amiezii atenționari Cod Galben de inundații pentru râuri din județele Maramureș, Bistrița Nasaud Harghita, Mureș și Bihor, în…

- Un mars de protest motorizat are loc, sambata, pe traseul Iasi – Bucuresti, cu scopul de a atrage atentia asupra faptului ca Moldova nu se poate dezvolta fara autostrazi. Organizatorii actiunii asteapta peste o mie de autovehicule care vor ajunge in Piata Victoriei. Evenimentul este organizat de doua…

- AVERTIZARE INFOTRAFIC: MARS MOTORIZAT DINSPRE MOLDOVA CATRE CAPITALA IN DATA DE 19 MAI 2018 Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca maine, 19 mai 2018, Grupul de intiativa civica ”Impreuna pentru A8” si Asociatia „Moldova vrea autostrada” organizeaza…

- Dupa un accident spectaculos petrecut in Prundu Bargaului, 7 persoane au scapat ca prin minune fara nicio zgarietura. Accidentul a avut loc duminica, 29 aprilie 2018, pe DN 17 cand doua autoturisme, in care se aflau in total 7 persoane s-au ciocnit. Unul dintre autoturisme este inmatriculat in Targu…