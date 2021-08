Ministerul de Interne pregateste modificarea Codului Rutier, mai exact a sanctiunilor prevazute. Schimbarile ii vizeaza pe soferii care merg pe contrasens sau intorc pe autostrada. The post Codul Rutier va fi modificat: sanctiuni dure pentru cei care conduc pe contransens sau pe banda de urgenta, pe autostrada appeared first on Renasterea banateana .