Stiri pe aceeasi tema

- Codul Rutier 2022 ar putea fi modificat, dupa ce Senatul a adoptat tacit un proiect de lege care prevede un nou sistem de amenzi pentru soferii romani care incalca regulile de circulatie. Proiectul de lege care poate modifica Codul Rutier 2022 prevede ca drumurile publice din Romania sa fie monitorizate…

- Unii șoferi ignora complet regulile circulației rutiere și acest lucru in ciuda numarului mare de mașini ale poliției care patruleaza in oraș. Nici amenzile mari, nici riscul pentru propria viața nu pot opri nelegiuirea rutiera. Videoclipul de astazi este panoul de rușine al ceilor care incalca regulile…

- Modificari in Codul Rutier: Amenzi pentru șoferii care iși imprumuta mașinile altor persoane. In ce condiții se aplica sancțiuni Proprietarii autovehiculelor care incredinteaza mașina altor persoane vor risca o sancțiune mult mai dura in situația in care nu comunica, la cererea poliției rutiere, datele…

- Polițiștii vor pedepse mai mari pentru șoferii care incalca legea in trafic. In urmatoarele luni, agenții de la rutiera vor sa inaspreasca sancțiunile pentru vitezomani și sa introduca noi amenzi pentru cei care conduc agresiv. Decizia vine dupa ce Romania și-a menținut ultimul loc in topul european…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a lansat in aceasta saptamana spre dezbatere publica, un proiect de ordonanta privind circulatia pe drumurile publice, care prevede o serie de modificari majore asupra Codului Rutier.

- Șoferii care sunt surpinși de inregistrarile de pe camerele de bord montate pe mașini in timp ce incalca normele rutiere risca sa fie sancționați de polițiști, conform unui proiect de lege depus miercuri de deputatul USR Mihai Botez, care vrea astfel sa previna numarul accidentelor rutiere, relateaza…

- Iata pe ce drumuri ar putea șoferii sa mearga cu viteze mai mari. Aceasta este o propunere facuta intr-un proiect de lege pentru modificarea Codului Rutier, semnat de mai mulți parlamentari USR, printre care și fostul ministru al Transporturilor, Catalin Drula. Se schimba Codul Rutier in 2022 Astfel,…

- Codul rutier: Ce amenzi pot lua șoferii romani pentru decorațiunile lipite de parbriz Codul rutier: Ce amenzi pot lua șoferii romani pentru decorațiunile lipite de parbriz Așa-zisul cod rutier, care este de fapt OUG 195/2002, lege care a tot fost actualizata in ultimii 20 de ani, prevede amenzi cuprinse…