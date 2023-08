Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, joi, doua acte normative privind implementarea Planului national de prevenire si combatere a cancerului din Romania, a anuntat ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, mentionand ca s-a deblocat finantarea unor activitati din contractul cadru si sunt vizate programele de sanatate,…

- Ministrul Economiei s-a intalnit cu comisarul european pentru Justitie, Didier Reynders pentru a rezolva problema zborurilor anulate de compania Wizz Air, insa statul roman nu poate face nimic impotriva operatorului, deoarece nu exista un punct de lucru in Romania.Conform datelor adunate de Ministerul…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat miercuri, ca s-a ajuns la un nou acord cu sindicaliștii din sistemul sanitar, dupa protestul masiv din Piața Victoriei . Angajații din Sanatate au anunțat ca urmeaza sa intre in greva generala pe 27 iulie daca nu se reglementeaza ce au cerut și in urma…

- Te pregatești pentru o vacanța in Bulgaria sau urmeaza sa te intorci in Romania? Afla acum ca au aparut noi preveri referitoare la taxele de drum (TOLL). Ministerul Afacerilor Externe anunța cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Bulgaria, ca incepand…

- Membrii Asociatiei Marilor Retele Comerciale din Romania (AMRCR) isi reafirma disponibilitatea de a lucra impreuna cu Guvernul Romaniei pentru a aplica un mecanism voluntar de reducere a preturilor la o serie de alimente de baza pe intreg lantul de produs - producatori, procesatori, comercianti, potrivit…

- Pentru combaterea creșterii prețurilor la alimente Guvernul Romaniei, condus de catre premierul Marcel Ciolacu, propune o abordare pe trei planuri. Prima componenta vizeaza reducerea costurilor pentru fermieri, in timp ce a doua se concentreaza pe creșterea capacitații interne de procesare a alimentelor.…

- In aceasta seara, pe Cluj Arena se va disputa, in cadrul celui mai mare festival dedicat sportului din Romania ”SportsFestival 2023″, meciul demonstrativ de fotbal dintre o selecționata a Romaniei și Galatasaray Legends. Pentru a veni in ajutorul spectatorilor la finalul meciului, CTP Cluj-Napoca a…

- Joi, 25 mai 2023, la Memorialul Poarta Alba a fost inaugurat "Muzeul in aer liber", inchinat detinutilor politic exterminati de regimul comunist la lucrarile canalului Dunare Marea Neagra, intre anii 1949 si 1953. Evenimentul a fost organizat de Filiala Constanta a Asociatiei Fostilor Detinuti Politici…