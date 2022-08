Stiri pe aceeasi tema

- De astazi, intra in vigoare noul nivel al amenzilor pentru lipsa rovinietei. Amenda pentru autoturismele care nu au rovinieta ajung intre 275 si 550 lei. Cele mai mari amenzi sunt la vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri. De astazi, 20 august 2022, intra in vigoare Legea nr. 241…

