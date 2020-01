Stiri pe aceeasi tema

- Metroul din Drumul Taberei nu va fi dat in folosința nici in acest an. Noua conducere a Metrorex a anunțat, azi, intr-o conferința de presa ca inaugurarea metroului din Drumul Taberei se amana pentru inca șase luni. Astfel, Mariana Miclaus, noul director general al Metrorex, estimeaza ca Magistrala…

- Șefa DNA Alba Iulia, Danusia Boicean, iși cere pensionarea din magistratura. Este cea care a clasat, in urma cu șase luni, dosarul privind afacerile lui Dan Barna, redeschis, la sfarșitul lunii trecute, de șeful DNA, Calin Nistor. Secția pentru procurori a CSM dezbate, joi, cererea de pensionare din…

- Desfasurare de forte impresionanata in Constanta unde un copil de opt ani a disparut fara urma chiar din fata casei, din localitatea Pecineaga. Polițiștii constanțeni, alaturi de polițiști ai Garzii de Coasta și de jandarmi, ajutați de caini de urma, il cauta pe copil inca de aseara, cand tatal micutului…

- Sfarșit tragic pentru un barbat din Bacau, aflat la cules de ciuperci. Omul a fost atacat de un urs masiv in timp ce se afla in padure, in localitatea Barsanești. Nepotul lui care il insoțea a reușit sa fuga și a chemat ajutoare. Din pacate, salvatorii ajunși la fața locului, nu l-au mai putut readuce…

- Fostul vicepremier Gabriel Oprea, fostul primar al sectorului 4 Cristian Popescu ”Piedone” și Raed Arafat sunt filmați stand aproape de intrarea in clubul Colectiv, in timp ce victimele agonizau fara sa li se dea nicio atenție, scriu jurnaliștii de la Libertatea. Imaginile suprinse de un subofițer…

- Dosarul de coruptie al fostului ministru Dan Sova va fi rejudecat de la zero, potrivit Mediafax. Este vorba de dosarul CET Govora in care Dan Șova a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu executare, insa pedeapsa a fost anulata in urma deciziei ICCJ. Inalta Curte de Casație și Justiție a decis,…

- Acuzații extrem de grave vin din partea fostului director al companiei Tarom. Madalina Mezei, demisa din funcție marți susține ca in ziua motiunii de cenzura ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, i-a cerut sa retina la sol aeronavele. „Da, pot sa confirm ca Razvan Cuc mi-a cerut sa retin la sol aeronavele.…

- O tragedie de proportii a avut loc sambata dimineata in judetul Ialomita, intre Slobozia si Urziceni. Zece persoane au murit si șapte au fost ranite in urma unui impact devastator intre un microbuz si un TIR. Soferul mastodontului a intrta pe contrasens si se presupune ca acesta ar fi adormit la volan. …