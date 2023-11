Codul rutier 2023. Noi reguli pentru valabilitatea permisului de conducere Schimbare majora in Codul rutier. Șoferii romani cu varsta de pana la 70 de ani iși vor reinnoi permisul de conducere mai rar decat in prezent. Decizia va fi luata deoarece, printr-un proiect de lege pus recent in dezbaterea senatorilor, parlamentarii vor sa majoreze valabilitatea acestor documente de la 10 ani, cat e in prezent, la 15 ani. In schimb, conducatorii auto trecuți de 70 de ani vor trebui sa-și reinnoiasca permisul de conducere la fiecare cinci ani, iar cei trecuți de 80 de ani, la fiecare doi ani. Codul rutier se va modifica iar, potrivit proiectului legislativ de la Senat, acum… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Valabilitatea permiselor auto ar putea crește la 15 ani pentru permisele de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile AM, Al, A2, A, B, Bl si BE. Apoi, valabilitatea administrativa a permiselor de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile AM, Al, A2, A, B, Bl si BE, detinute…

- Șoferii cu varsta de pana la 70 de ani iși vor reinnoi permisul de conducere mai rar decat in prezent, daca un proiect de lege va fi aprobat in Parlament. Astfel, valabilitatea acestor documente ar putea fi prelungita de la 10 ani, cat e in prezent, la 15 ani. Pe de alta parte, șoferii care au minimum…

- Se anunța schimbari pentru șoferii din Romania. Valabilitatea permiselor de conducere va crește pentru șoferii cu varsta mai mica de 70 de ani, daca proiectul de lege va fi aprobat. Pentru conducatorii auto care au depașit aceasta varsta, se vor face alte modificari.

- Daca un proiect de lege va fi aprobat, șoferii cu varsta de pana la 70 de ani iși vor reinnoi permisul de conducere mai rar decat in prezent, parlamentarii dorind sa majoreze valabilitatea acestor documente de la 10 ani, cat e in prezent, la 15 ani.

- Un proiect de lege susținut de toate partidele parlamentare din Romania urmeaza sa modifice regulile privind valabilitatea permisului de conducere.Șoferii romani cu varsta de pana la 70 de ani iși vor reinnoi permisul de conducere mai rar decat in prezent, deoarece, printr-un proiect de lege pus recent…

- Un proiect de lege susținut de toate partidele parlamentare din Romania urmeaza sa modifice regulile privind valabilitatea permisului de conducere. Șoferii romani cu varsta de pana la 70 de ani iși vor reinnoi permisul de conducere mai rar decat in prezent, deoarece, printr-un proiect de lege pus…

- Permisul de conducere eliberat pentru categoria B este valabil si in cazul anumitor tipuri de motociclete. Plenul Senatului a adoptat o lege in acest sens in urma reexaminarii solicitate de presedintele Klaus Iohannis, Legea completeaza OUG 195/2002, in sensul stabilirii valabilitatii permisului de…

- REGULI noi pentru șoferii incepatori și varstnici: Circulația interzisa pe timpul nopții, valabilitate mai mica a permisului de conducere, printre restricții REGULI noi pentru șoferii incepatori și varstnici: Circulația interzisa pe timpul nopții, valabilitate mai mica a permisului de conducere, printre…