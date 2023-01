Codul rutier 2023. Cele mai importante modificări. Cât e cea mai mare amendă Codul rutier din Romania a suferit doua modificari importante anul trecut. Una in luna februarie, iar o alta la inceputul lunii iunie, atunci cand a fost introdus un nou punct: pedepsirea șoferilor agresivi. Insa, aceasta nu este singura schimbare esențiala. Conform noului Cod rutier permisul de conducere va putea fi reținut pentru 120 de zile pentru depașirea vitezei regulamentare cu 70 km/h peste limita maxima admisa. De asemenea, nu se va putea reduce perioada de suspendare la o luna. In prezent, permisul poate fi suspendat pana la 90 de zile. De asemenea, exista sancțiuni noi pentru nerespectarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Perioada de suspendare va fi insa doar pentru trei luni, fața de solicitarea Ministerului Sanatații din Romana care a solicitat suspendarea exportului parale pentru anumite medicamente pentru o perioada de șase luni. Comisia Europeana „a avizat favorabil solicitarea Romaniei privind adoptarea in…

- Ce modificari se vor face in CODUL RUTIER in 2023: Sancțiuni dure pentru vitezomani, mașina confiscata și permis reținut 6 luni Potrivit unei inițiative legislative aflata pe masa senatorilor, Codul rutier va fi modificat și actualizat in 2023 cu sancțiuni foarte dure pentru șoferii vitezomani. Astfel,…

- Ce modificari se aplica la SALARII de la 1 ianuarie 2023. Noutațile importante pentru angajați și ce venituri cresc Anul 2023 va aduce masuri importante pentru angajații la stat. In primul rand, se mențin sporurile in sistemul bugetar, iar munca suplimentara va fi compensata cu timp liber și nu cu bani…

- Senatorii au avizat favorabil o propunere legislativa privind protecția drepturilor consumatorilor. Din expunerea la motive la acest proiect de lege aflam ca se doreste sa se abgradeze prevederile Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privindprotectia consumatorilor, in sensul modificarii regimului sanctionator,…

- Iarna se lasa așteptata in Romania: Temperaturile cresc din nou. Cum va fi VREMEA in perioada 21 noiembrie-19 decembrie 2022 Iarna se lasa așteptata in Romania: Temperaturile cresc din nou. Cum va fi VREMEA in perioada 21 noiembrie-19 decembrie 2022 Meteorologii ANM anunța spun ca, dupa acest weekend,…

- Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal a aprobat, in cadrul ultimei ședințe, propunerea de modificare a regulamentelor naționale de licențiere a cluburilor și de sustenabilitate financiara (masculin și feminin), precum și modificari la regulamentele privind procedurile comisiilor pentru acordarea…

- Ș oferi i care nu respecta noile prevederi ale Codului Rutier risca amenzi de peste 2.000 de lei sau iși pot pierde chiar permisul de conducere. Este vorba, in primul rand, de șoferii agresivi in trafic, insa și de cei care schimba benzile de mai multe ori pentru a depași o coloana de mașini care circula…

- Romania este singura țara din Uniunea Europeana unde nu exista radare fixe, a spus recent Ministerul Transporturilor. Or, acest lucru se va schimba, dupa ce autoritațile au decis sa le reintroduca, dupa 10 ani de absența. Guvernanții vor accesa zeci de milioane de euro de la UE prin PNRR pentru radare…