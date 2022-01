Stiri pe aceeasi tema

- Codul Rutier 2022 ar putea fi schimbat in curand, daca proiectul de lege adoptat deja de Senat va trece de Camera Deputatilor, apoi va fi promulgat de presedinte si publicat in Monitorul Oficial. Proiectul de lege prevede ca drumurile publice din țara sa fie monitorizate video de Politia Romana, astfel…

- NOUL COD RUTIER 2022: Cele mai mari amenzi pe care șoferii le pot lua anul viitor. Clasele de sancțiuni și puncte de amenda NOUL COD RUTIER 2022: Cele mai mari amenzi pe care șoferii le pot lua anul viitor. Clasele de sancțiuni și puncte de amenda Codul Rutier 2022 ar putea fi schimbat in curand, daca…

- Codul Rutier 2022 ar putea fi modificat, dupa ce Senatul a adoptat tacit un proiect de lege care prevede un nou sistem de amenzi pentru soferii romani care incalca regulile de circulatie. Codul Rutier 2022 ar putea fi schimbat daca proiectul de lege adoptat tacit de Senat va fi adoptat si de Camera…

- Codul Rutier 2022 ar putea fi modificat, dupa ce Senatul a adoptat tacit un proiect de lege care prevede un nou sistem de amenzi pentru soferii romani care incalca regulile de circulatie. Codul Rutier 2022 ar putea fi schimbat daca proiectul de lege adoptat tacit de Senat va fi adoptat si de Camera…

- Codul Rutier 2022: Un nou sistem de amenzi pentru șoferi ar putea fi adoptat. Proiect de lege Codul Rutier 2022: Un nou sistem de amenzi pentru șoferi ar putea fi adoptat. Proiect de lege Dupa ce Senatul a adoptat tacit un proiect de lege care prevede un nou sistem de amenzi pentru șoferii romani care…

- Codul Rutier se schimba in anul 2022. Senatul a adoptat tacit un proiect de lege ce prevede un nou sistem de amenzi pentru șoferii care incalca regulile de circulație. Acesta are in vedere ca drumurile publice din țara noastra sa fie monitorizate video de Poliția Romana, iar contravențiile vor fi astfel…

- Codul Rutier 2022 ar putea fi modificat, dupa ce Senatul a adoptat tacit un proiect de lege care prevede un nou sistem de amenzi pentru soferii romani care incalca regulile de circulatie. Proiectul de lege care poate modifica Codul Rutier 2022 prevede ca drumurile publice din Romania sa fie monitorizate…

- Proiectul privind declararea domnitorului Stefan cel Mare drept erou national si patron istoric al culturii românesti a trecut tacit, luni, de Senat, urmând sa fie dezbatut în Camera Deputatilor, în calitate de for decizional, informeaza Agerpres.Initiatorul, deputatul…