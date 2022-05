Codul roșu din București a făcut prăpăd: Subsoluri inundate, copaci căzuți pe mașini ISUBIF București a anunțat, in urma cu puțin timp, ca mai multe case și subsoluri au fost inundate, iar copaciu au cazut pe mașinile parcate in urma codului roșu de vijelie in Capitala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

